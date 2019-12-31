Afra Saraçoğlu kimdir, boyu kaç? Afra Saraçoğlu kaç yaşında?

Afra Saraçoğlu kimdir, boyu kaç? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlumagazin dünyasında güzelliği ile sıkça Adriana Lima'ya benzediği yazılıp çiziliyor. 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülünü alan Afra Saraçoğlu bugün TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılıyor ve şarkı söylüyor. Afra Saraçoğlu kimdir, boyu kaç? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

En son Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)