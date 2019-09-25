Acun Ilıcalı'dan bomba transfer! Hakan Ural'ın yerine sürpriz isim...

Hakan Ural'ın Gel Konuşalım programından ayrılacağını canlı yayında açıklamasının ardından yerine kimin geleceği merakla bekleniyordu. Program için yeni bir isim arayışına geçen Acun Ilıcalı bomba transferi gerçekleştirdi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklenirken, yeni sunucunun Pazartesi Tv8 ekranlarında olacağı belirtildi.

Acun Ilıcalı, Gel Konuşalım Programı için Cengiz Semercioğlu ile anlaşmaya vardı. Tv100 ekranlarında çeşitli programlar sunan Semercioğlu'nun, Gel Konuşalım programında Hakan Ural'ın yerine geleceği belirtiliyor.

CENGİZ SEMERCİOĞLU KİMDİR?

Cengiz Semercioğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aslen Tekirdağ’lıdır. Babası Yusuf Semercioğlu’dur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okumuştur.

Üniversite öğrencisi iken 1988 yılında gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine geçerek televizyon eleştirileri yazmaya başladı. 1998 yılında Star Haber'de editörlük görevi yaptı. Bir süre de Star gazetesinde çalıştı.

2000 – 2007 yılları arasında Cine 5 televizyonunda çalıştı. Cine 5’de "Başka Yerde Yok" programını hazırladı ve sundu. Habertürk'e kendi hazırlayıp sunduğu “Full Ekran” adlı programı yaptı.

Daha sonra aynı programa CNN Türk'te devam etti, daha sonra da Star Tv’ye geçti. En son Tv8'de “İki Laf Edelim” adlı programı hazırlayıp sunmakta iken Ağustos 2013 tarihinde kaldırıldı.

Cengiz Semercioğlu, “Kurtlar Vadisi” dizisinin 60.bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2013 Ekim ayında Kanal D’nin senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı “Yalan Dünya” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Cengiz Semercioğlu, 9 Temmuz 2009 tarihinde Sabah Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Berna Bayık ile evlendi. Pera (d.14 Ağustos 2011) adında bir kızları var.

2. SAYFA FİNAL YAPIYOR

Öte yandan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önümüzdeki günlerde ekranlara veda edecek. Onların yerine de Hakan Ural, 7 Ekim sabahı itibariyle Kanal D ekranlarında magazin programı yapacak.

