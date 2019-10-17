80 yaşındaki ABD'li ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan bir skandal daha! Öz oğlu da reddetti

Kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı'yla dünyaevine gire Meltem Miraloğlu'nun hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 2. Sayfa programında yer alana habere göre, Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.

ÖZ OĞLU BABASINI REDDETTİ

Çift, doktorların dediklerine harfiyen uyuyor ve anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor. Öte yandan yaşanan bu gelişmelerin ardından Patrick’in öz oğlu babasını reddetti.