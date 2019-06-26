Hülya Avşar'ın 700 bin TL'lik yeni oyuncağı

Yaz aylarını Ayvalık’taki yazlığında geçiren ancak İstanbul’da yenilenen seçim dolayısıyla tatiline ara veren Hülya Avşar, İstinyePark’ta objektifere yansıdı. Su sporlarına olan düşkünlüğüyle bilinen sanatçı, gereken malzemeleri taşımak için kendisine Mercedes X Claas marka pick-up araç satın aldı. Ünlü isim, yeni lüks oyuncağıyla da ilk kez kameralara yansıdı. Avşar Kızı, kendisi için tasarlandığını ve iç dizaynını özel olarak yaptırdığı aracı için 700 bin TL'yi gözden çıkardı.

Hülya Avşar, lüks aracının plakasının görüntülenmemesi için ricada bulundu.