2. Sayfa programı bitiyor mu? Müge ve Gülşen'den açıklama geldi

2. Sayfa programı bitiyor mu? sorusu programıj izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın kaldırılacağına dair iddialar bulunuyordu. Gel Konuşalım adlı programı yorumlayan Hakan Ural'ın Müge ve Gülşe'in yerine geleceği kulislerde konuşuluyordu. Bugün programın sunucuları Müge ve Gülşen'den konu ile ilgili açıklama geldi. 2. Sayfa programı bitiyor mu? sorusunun cevabı haberimizde sizlerle..

2. SAYFA PROGRAMI BİTİYOR MU?

Müge ve Gülşen'in Kanal D erkanlarında sunduğu 2.sayfa kaldırılmıyor. Programın yayın saatinde değişikliğe gidildi. Pazartesinden itibaren saat 11:00 ile 13:00 arası yine Kanal D ekranlarında olacak.

İKİNCİ SAYFA MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

İKİNCİ SAYFA GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

Başarılı magazinci Gülşen Yüksel kar, kış, kıyamet demeden 2012 yılı 21 Aralık'ta nikah masasına oturmuş o dönem çok konuşulmuştu. Gülşen Yüksel VESTEK’in Genel Müdürü Metin Salt ile evli.

24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir.

Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir. Müge Dağıstanlı ile iyi çalıştığını söyleyen sunucu işini sevdiğini ve kariyerini bu alanda devam ettirmek istediğini de dile getirmektedir. Sanatçının gazetecilik hayatına da ara sıra yazdığı köşe yazıları ile devam ettiği bilinmektedir.