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02 Ocak 2021 Cumartesi 23:19 | Son Güncelleme:

‘İyi ki varsın Eren' filmi

‘İyi ki varsın Eren' filmi

Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından henüz 15 yaşındayken katledilen Eren Bülbül'ün hayatını TRT filme aktardı.

Trabzon’da terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatı, TRT tarafından ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ ismiyle beyazperdeye taşınıyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmin ilk tanıtım videosuna yer verdi.

BU YIL VİZYONA GİRECEK

İbrahim Eren paylaşımda, “Eren Bülbül’ün doğum günü bugün. Yaşasaydı 19 yaşında olacaktı. 15 yaşında şehit oldu. Eren Bülbül’ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimlerine başladık. Her an iyilikle anılacaksın” ifadesine yer verdi. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği filmin müziklerini Fahir Atakoğlu yaptı. Filmin bu yıl vizyona girmesi bekleniyor.

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