7. Koğuşta Mucize ilk 20'ye girdi İşte gişe rakamları

7. Koğuşta Mucize şu ana kadar (3 hafta 3 gün) 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlendi, 63 milyon 482 bin TL hasılata ulaştı. 7. Koğuşta Mucize 3. Hafta içi seyirci rekorunu da (51 bin 796) kırdı.

Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu film, kızını her şeyden çok seven, masum ve saf bir babanın adalet arayışını konu alıyor. Güney Kore yapımı "Miracle in Cell No. 7" adlı yapımdan uyarlanarak hazırlanan filmin senaryosunu Kubilay Tat kaleme aldı.

7. KOĞUŞTA MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

Süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu, yapımcılığını ise Lanistar Media ile Motion Content Group'un üstlendiği filmin çekimleri Muğla ve Beykoz Kundura'da özel olarak kurulan platoda gerçekleşti.

7. KOĞUŞTA MUCİZE’NİN OYUNCU KADROSU

"Çukur" adlı dizideki karakteriyle seyircilerin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu yapımın oyuncu kadrosunda; Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon yer alıyor.

Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyan filmin müzikleri de Prag Filarmoni Orkestrası tarafından kaydedildi.

FİLMİN KONUSU NE?

Dram türündeki filmin hikayesi, özetle şöyle:

"1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."