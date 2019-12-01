Orta Çağ insanları nasıl yaşardı?

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Kronik Yayınları, tarihçi-yazar Eileen Power’ın Orta Çağ’ın gündelik yaşamından kurguladığı “Ortaçağ İnsanları” eserini, İslam Kavas’ın çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.

256 sayfadan oluşan eser, Orta Çağ’da yaşamış bir köylü, bir kumaşçı ve bir ev hanımının gündelik yaşamından oluşuyor. Yazara göre Roma’nın çöküşü, Orta Çağ düzenini oluşturan kültürlerin ve krallıkların öncüsü ve hazırlayıcısıydı. Avrupa’nın henüz Orta Çağlı olmadığı fakat Romalı olmayı da bırakmaya başladığı tarihin bu dönüm noktasındaki düşünce hayatı ile ilgili çok az şey bilmekteyiz.

ORTA ÇAĞ’IN GÜNLÜK YAŞAMINA DAİR İPUÇLARI

“Marco Polo’nun Avrupa’ya getirdiği bilgi, onun tecrübesinin gösterdiği üzere çok talep görecek Doğu ve Batı arasındaki münasebet, kendinden sonra da gelişmeye devam etti. Tacirler ve misyonerler aynı şekilde kara ve deniz yoluyla doğu yönünde, Çin’e gittiler.

Aslına bakılırsa, Polo’lar Çin’de ölebilirdi ve biz de Batılılar olarak ne Marco Polo’yu ne de Kubilay Han’ı duymuş olurduk. Lakin bir olay, kaderin bir cilvesi, onlara bir kapı açtı. İran Hanı Argun 1286’da gözdesi olan karısı Bolgana’yı kaybetti ve ölüm döşeğindeki isteğine binaen Moğol kabilesinden başka bir gelin almak göreviyle Pekin Saray’ına gönderildi.”