Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kitap
    3. >
  3. Kaimo'er: İşte Atatürk'ün Çin'de yayımlanan ilk biyografisi...

Kaimo'er: İşte Atatürk'ün Çin'de yayımlanan ilk biyografisi...

Kaimo'er: İşte Atatürk'ün Çin'de yayımlanan ilk biyografisi...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği dünyadaki birçok ülke ve lidere örnek olmuştur. Hakkında binlerce yazı kaleme alınan Atatürk, Çinliler tarafından Kaimo’er (Kaymoar) olarak anılan devlet adamıdır. Kopernik Kitap, Çin’de yazılan ve Türkiye’de ilk defa okuyucuyla buluşacak olan "Kaimo’er" eserini kitapseverlerin beğenisine sundu. İşte Atatürk’ün Çin’de yayımlanan ilk biyografisi...

TM Dijital Haber Merkezi

Kopernik Kitap, Atatürk’ün Çin’de yayımlanan ilk biyografisi “Kaimo’er” isimli eserini, Prof. Dr. Giray Fidan çevrisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu. Çin’de kaleme alınan ve Türkiye’deki okurlarla ilk defa buluşacak olan Kaimo’er, 1930’larda Çin’deki yaşamın yanı sıra Çin halkının Atatürk ve Türkiye’ye olan ilgisini gözler önüne seriyor.

“ÇİN, TÜRKİYE’NİN KURUCU LİDERİNİ ÖRNEK ALDI”

Mustafa Kemal, Çinliler tarafından Kaimo’er (Kaymoar) olarak anılan büyük bir devlet adamıdır. Eser, Atatürk’ün liderliği ve o dönemki Türkiye hakkında da bilgiler verir. Kapsamlı araştırma sonucu kaleme alınan kitap, 148 sayfadan oluşuyor.

Eserde, 1930’larda en çalkantılı dönemini yaşayan modern Çin Devleti’nin bir taraftan Japon işgali, Batı’yla eşitsiz ilişkiler ve diğer taraftan da ülke içindeki politik fraksiyonlar arasında devam etmekte olan kanlı çatışmalar sebebiyle ortaya koyduğu varoluşsal mücadelede Türkiye’nin kurucu liderini nasıl bir örnek figür olarak kabul ettiği gözler önüne seriliyor.

Türk ve dünya siyaseti üzerine okuma yapmak isteyen okurlar için Atatürk’ün Çin’de yayımlanan ilk biyografisi “Kaimo’er” keyifli bir kaynak olacaktır.


2 ay Işın'a yaklaşamayacak
2020'de hem sinema hem dizi
'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'
'Naim başarılıydı ama yalnızdı'
Ayrılığın sebebi Defne Samyeli mi? Emina Jahovic konuştu!
<p>Hayvan Mezarlığı projesini hayata geçiren Belediye Başkan Neşet Tarhan, görevlerinden birinin de

Deniz Manzaralı Hayvan Mezarlığı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tıp dünyasında çığır açacak cihaz Türkiye'ye geliyor

Bu ikisi arabada yoksa, oradan çıkamazsınız! Kışın otomobil kullanma teknikleri ve mühim tavsiyeler