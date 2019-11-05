ÇOKİ Yayıncılık TÜYAP'ta kitapseverlerle buluşuyor

Genel Yayın Yönetmenliğini 100’ü aşan kitabı olan, yurt içinde ve yurt dışında pek çok ödülü bulunan Yalvaç Ural’ın yaptığı ÇOKİ Yayıncılık, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere seslenmeyi hedefliyor. Edebiyatın yazınsal türleri içinde yer alan masal, öykü, şiir, fabl, roman türlerinin yanı sıra eğitim, sofroloji, bilim, çevre, ekoloji, doğa, mitoloji, tarih, felsefe ve psikoloji konulu çalışmalara yer veren ÇOKİ Yayıncılık, kitaplarını okurlarına tanıtıyor.

Dünyada korku, yeğinlik, gerilim ve aksiyon ağırlıklı içerik taşıyan yetişkin ve çocuk kitaplarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Yalnızca kitaplarda değil, çizgi roman, film, bilgisayar oyunları gibi görsel alanlarda da okurla buluşan bu farklı konulu eserlerin en büyük tüketicileri ise çocuklar. Söz konusu eserler bir tutku, tiryakilik gibi okuru sarar ve onu, nitelikli eserlerden ve özellikle edebiyattan uzaklaştırır. Bu durumun bilincinde olan Batılı yayıncılar; bu konuları yasaklarla engellemek yerine bu tür yayınları, gülmece ağırlıklı kitaplara dönüştürerek yenmeye ve okura gerçek dışı romanlar sunmaya çalışıyor. Bu farkındalıkla da ÇOKİ, bu tür çalışmaları yasaklarla engellemek yerine, okurlarını polisiye ve korku, türünde; zombileri, komik dedektifleri konu alan gülmece ağırlıklı kitaplarla tanıştırmayı amaçlıyor.





ÇOKİ Yayıncılık, çocukların yaşantılarına farkındalık ve değer katacak yeni karakterlere de hayat veriyor. Küçük Kız Polin kitapları; Montessori anlayışıyla okul öncesi çocuklara kendi başlarına yapabilecekleri pek çok oyun, eylem ve etkinliği eğlenceli bir biçimde öğretiyor. Başka bir kahraman Nino Dino, eve gelen sürpriz yumurtanın gizemini çözmeye çalışırken okuyuculara merak dolu bir dünya sunuyor. Küçük okuyucularımız yayın evinin diğer bir kahramanı Küçük Ogri’nin kitapla tanışma hikâyesine şahit olurken TROPSUPER - Jurassic Tavuk sayesinde yeni bir süper kahramanla tanışıyor.





ÇOKİ YAYINCILIK GENEL YAYIN YÖNETMENİ YALVAÇ URAL HAKKINDA

Kitaplarının sayısı 100’ü aşan Ural’ın yurt içinde ve yurt dışında pek çok ödülü bulunuyor. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça, Makedonca, Çingenece (Üsküp), Macarca, Rusça, Farsça, Arapça, Korece ve Hollanda (Dutch) diline çevrildi. Bir hikâyesi, Japonya’da lise ders kitabına alındı. Oxford University Press’in 1992 yılından beri orta öğretimde okutulan bir antoloji ve iki kitabında öyküleriyle yer aldı. 2001 yılında “Uluslararası Şiir Festivali”nin milenyuma rastlayan 32. kutlamasında “Armonikanın Şairi”, “Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu” diye adlandırıldı. Festivalin internetteki sitesinde ünlü çevirmen, yazar ve eleştirmen Dick Koopman, “Yetişkin şiirinin lirik şairi, çocuk edebiyatının şampiyonu, Armonikanın Şairi, kitapları pek çok dile çevrilen yazar” diye söz etti Yalvaç Ural’dan. Dünya çocuk edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı Polonya Uluslararası Gülümseme Nişanı ve Şövalyelik Ödülü’nü aldı (1986). Yalvaç Ural, çocuklara yönelik çalışmalarını Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği yeni bir yayınevi olan ÇOKİ’de sürdürüyor.