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  3. Zencefil çayı içerken iki kere düşünün
25 Ağustos 2020 Salı 21:15 | Son Güncelleme:

Zencefil çayı içerken iki kere düşünün

Zencefil çayı içerken iki kere düşünün

Soğuk algınlığı ve ateş gibi şikayetlerde zencefil doğal bir şifa kaynağıdır.

Kan şekerini dengelemeye, ödem gidermeye, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye, mide kramplarını azaltmaya yardım ediyor. Taze zencefili kabuk tarçın, portakal kabuğu ve karanfil ile hazırlayarak tüketebilirsiniz. Fakat uzmanlar zencefilin tüketilmemesi gereken durumlar da olduğunu belirterek şunları dile getiriyor: "Sedef veya safra kesesi hastalığında yüksek miktarda zencefil tüketimi kanamaya neden olacağından dikkatli olunmalıdır. Zencefil tüketiminin anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkilediğine yönelik de birçok çalışma bulunuyor. Zencefil, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişilerin kullandığı ilaçlarla etkileşime girerek ilaçların fonksiyonunu engellediğinden, aynı anda birden fazla ilaç kullanıyorsanız, zencefil tüketimi hakkında doktorunuza veya diyetisyeninize mutlaka danışın."

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