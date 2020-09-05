Uzaktan eğitimde gözler sık sık kırpılmalı

Uzmanlar, göz sağlığı için uzaktan eğitim sırasında bazı önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Op. Dr. Mucize Yararcan, online eğitim modelinde öğrencilerin göz sağlıklarını korumalarına yönelik tavsiyelerde bulundu. İlk olarak bilgisayar ekranın ışık ve pozisyon açısında uygun olması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Yararcan “Odanın ışığı çok fazlaysa eğitime başlamadan önce biraz azaltın. Hemen yanınızda duran bir pencereden bilgisayar ekranına yansıma oluyorsa ya bilgisayarınızın yerini değiştirin ya da gölgeliği çekin. Ekran başında oturuş pozisyonunuz dik ve rahat olmalıdır. Ekran üst sınırı göz seviyenizin biraz altında olmalıdır. Ekran parlaklığını gözünüzün en rahat ettiği seviyeye ayarlayınız. Ekran, klavye, fare ve varsa bakılan kaynak birbirine yakın olmalıdır. Bakılan basılı bir materyal varsa onu ekranın hemen yanında bulunan bir stant üzerine yerleştirirseniz, gözünüz ve boynunuz yorulmaz” dedi. Ders aralarında ayağa kalkarak hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Yararcan; “En az 20 saniye süre ile ve en az 6 metre uzağa bakarak gözlerinizi dinlendirin. Bilgisayar kullananlarda sık görülen göz kuruluğu, gözlerde batma, yanma, kızarıklık ve bulanık görmeye neden olabilir. Gözlerinizi nemli tutmak için bilinçli olarak sık sık kırpın ve arada bir de yapay gözyaşı damlaları kullanarak gözlerinizi nemlendirin” diye konuştu.