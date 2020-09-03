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  3. Telefon ve tabletler cilt lekesi yapıyor
03 Eylül 2020 Perşembe 22:40 | Son Güncelleme:

Telefon ve tabletler cilt lekesi yapıyor

Telefon ve tabletler cilt lekesi yapıyor

Telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımı, bu cihazlardan gelen UV ışınları nedeniyle, ciltte istenmeyen lekelere neden olabilir.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Evrim Uçkunkaya "Özellikle gündüz cep telefonu ve tablet kullanımlarında çok dikkatli olmak gerekiyor. Cep telefonlarından yayılan dalgalar cilde matlık veriyor, leke oluşturuyor ve cildin altındaki koruyucu mineral yapıyı bozuyor" dedi. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya cilt lekelerinden korunmak için teknolojik cihazların 20 dakika ara vererek kullanılmasını önerdi. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya cilt lekelerine karşı diğer tedbirleri de şu şekilde sıraladı: "Cildinize parfüm içeren ürün sürüp güneşe çıkmayın. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi sürün. Kreminizi 20 dakikada bir yenileyin. Islak ten üzerine güneş kremi sürmeyin. Cildinizi kurulamayı ihmal etmeyin. Kış aylarında daha çok C vitamini ve antioksidanlar depolamayarak yaza hazırlanın. Özellikle açık tene sahip olanlar mutlaka, şapka ve güneş gözlüğü kullansın."

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