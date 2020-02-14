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  3. Sinüzit de baş ağrısı yapar

Sinüzit de baş ağrısı yapar

Sinüzit de baş ağrısı yapar

Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüzde tıkanıklık hissi gibi şikayetlerinizin nedeni sinüzit olabilir.

Özellikle de kapalı alanlarda çok fazla zaman geçirilen şu günlerde toplu taşımalar ve alışveriş merkezleri üst solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarıyor. Bağışıklık sistemini destekleyen besinler tüketerek ve bol su içerek sinüzitten korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Koray Cengiz, “Üst solunum yolları enfeksiyonu genelde hava ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Dolayısıyla alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamları, toplu taşıma araçlarını ve kapalı ortamları sık sık havalandırmak önemlidir” diye konuştu.


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