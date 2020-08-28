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  3. Serdar Ortaç kız arkadaşı Seçil Gür ile olan ilişkisi hakkında konuştu! 'Şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok'
28 Ağustos 2020 Cuma 21:37 | Son Güncelleme:

Serdar Ortaç kız arkadaşı Seçil Gür ile olan ilişkisi hakkında konuştu! 'Şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok'

Serdar Ortaç kız arkadaşı Seçil Gür ile olan ilişkisi hakkında konuştu! 'Şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok'

Şarkıcı Serdar Ortaç, Bebek sahilinde bisiklet sürdü. Fotoğrafları çekilince habercilerin yanına gelen Ortaç'a kız arkadaşı Seçil Gür soruldu.

Bir konserinde kız arkadaşı Seçil Gür'ün annesi Nesrin Ortaç ile yan yana geldiğini hatırlatılan Serdar Ortaç, “Annem Seçil’i çok sever. Onun için ben de öyle dedim. Evlilikten yeni çıktım onun için şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok“ şeklinde konuştu. 

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