Serdar Ortaç kız arkadaşı Seçil Gür ile olan ilişkisi hakkında konuştu! 'Şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok'

Bir konserinde kız arkadaşı Seçil Gür'ün annesi Nesrin Ortaç ile yan yana geldiğini hatırlatılan Serdar Ortaç, “Annem Seçil’i çok sever. Onun için ben de öyle dedim. Evlilikten yeni çıktım onun için şu an evlilik gibi bir düşüncemiz yok“ şeklinde konuştu.