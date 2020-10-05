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  • Sahneler canlanıyor! Tiyatrolar kaldığı yerden devam
05 Ekim 2020 Pazartesi 21:05 | Son Güncelleme:

Sahneler canlanıyor! Tiyatrolar kaldığı yerden devam

Sahneler canlanıyor! Tiyatrolar kaldığı yerden devam

Pandemi nedeniyle ara verilen tiyatro oyunları, ‘Karanlıkta Komedi' ve ‘Waterproof' provalara başladı. Erdal Beşikçioğlu da yarın ‘Fahrenheit 451' ile aylar sonra sahneye çıkacak.

Pandemi nedeniyle ara verilen tiyatro sezonu 1 Temmuz’da yeniden başlarken bazı oyunlar gösteri tarihini aralığa çekti. Yaklaşık 6 aydır sahnelerden uzak kalan ‘Karanlıkta Komedi’ ve ‘Waterproof’ oyunları dün provalarına start verdi. 'Fahrenheit 451' ile 7 yıllık oynunu Tatbikat Sahnesi’nde gerçekleştirecek olan Erdal Beşikçioğlu da yarın seyircisini selamlayacak.

WATERPROOF

Hande Doğandemir, Aslı İnandık ve Başak Daşman gibi isimlerin rol aldığı ‘Waterproof’ oyunu, dün provalarına start verdi. Aralık ayında sahnelenecek oyunları için hazırlıklarına başlayan ekip çalışmalar öncesinde de koronavirüs testi yaptırarak önlemlerini aldı. Oyun, beş kadının hikayesini anlatıyor.

KARANLIKTA KOMEDİ

Burcu Kara, Gökçe Özyol ve Ahu Yağtu’nun rol aldığı ‘Karanlıkta Komedi’ de çalışmalarına önceki gün start verdi. Uzun süredir uzak kaldıkları sahnelere dönmenin heyecanını yaşayan oyuncular, ezberlerine çalıştı. Burcu Kara, ‘’İnsallah en kısa sürede güvenli ve mesafeli bir şekilde kavuşacağız’’ yazdı.

‘FAHRENHEIT 451’

7 yıllık oyunu ‘Fahrenheit 451’ ile yarın sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Erdal Beşikçioğlu da koronavirüs önlemleri kapsamında oyununu sergileyecek. Oyuncu, ‘’Yıllar önce bugünü anlatmış bir oyun. O yüzden çok önemli. Ölümsüz bir eser. O yüzden bu durumları görmek, bu tür sanatçıların ne kadar vizyon sahibi insanlar olduğunu bize aktaracak” açıklamasını yaptı.

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