Resimlerini tamamlamak için yaşama tutundu

2008 yılında ailesiyle oturduğu bir gün göğsünden kan geldiği için hastaneye kaldırılan Fidan'a, son evre kanser teşhisi konuldu. Riskli bir operasyon geçiren ve bir yıl boyunca tedavisi devam eden Fidan, "Ameliyathanenin kapısında herkesle vedalaştım, 'Buradan çıkarsam resimleri tamamlayacağım ve sergi açacağım' dedim. Son dileğim buydu" dedi.