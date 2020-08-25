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  3. Resimlerini tamamlamak için yaşama tutundu
25 Ağustos 2020 Salı 22:05 | Son Güncelleme:

Resimlerini tamamlamak için yaşama tutundu

Resimlerini tamamlamak için yaşama tutundu

Nilgün Çiğdem Fidan, son evrede teşhis edilen kanser hastalığından yarım bıraktığı resimlerini tamamlama isteğinin yardımıyla kurtuldu.

2008 yılında ailesiyle oturduğu bir gün göğsünden kan geldiği için hastaneye kaldırılan Fidan'a, son evre kanser teşhisi konuldu. Riskli bir operasyon geçiren ve bir yıl boyunca tedavisi devam eden Fidan, "Ameliyathanenin kapısında herkesle vedalaştım, 'Buradan çıkarsam resimleri tamamlayacağım ve sergi açacağım' dedim. Son dileğim buydu" dedi.

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