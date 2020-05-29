Prof. Dr. Feriha Öz kimdir? Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı mı, nerede?

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan " "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." dedi. Vatandaşlar hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Feriha Öz hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilenler...

PROF. DR. FERİHA ÖZ KİMDİR?

1951'de Çamlıca Kız Lisesinden mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesinde eğitimini 1957'de tamamladı. Mezun olduktan sonra Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hekim olarak çalıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde akademik hayatına başladı. Doçent unvanını 1968'de, profesör unvanını 1976 yılında aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi görevinden 2000 yılında emekli oldu.

2 Nisan 2020'de KOVID-19 hastalığı nedeniyle öldü. Ölüm haberini Twitter üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen duyurdu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başsağlığı mesajı yayımladı. İstanbul Tabip Odası ölüm haberini doğruladı. 3 Nisan 2020'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde kendisi için veda töreni yapıldı.

PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ NEREDE?

Sancaktepe inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete girdi. 45 günde tamamlanan 1008 yatak kapasiteli hastanenin yapımında 4 bin personel çalıştı. Hastaneye, salgında hayatını kaybeden Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı verildi.