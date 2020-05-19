Okul sıraları oyuncak oluyor

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR PROJESİ

Tekirdağ Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor Çocukların Yüzü Gülüyor Projesi" başlatıldı.

8 öğretmen ve 140 öğrencinin yer alacağı proje kapsamında okullardan toplanan eski ahşap sıralar, planya, kalınlık ve daire testere makinelerinde ebatlama işleminden geçiriliyor.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, “Okullarda kullanılmayan sıralar yeniden işlenerek, zararsız şekilde eğitime kazandırılacak. Projede, öğrencilerin tecrübe kazanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması da amaçlanıyor" dedi.

SAĞLIĞA ZARARSIZ BOYALAR KULLANILIYOR

Sonrasında bunlar CNC ve lazer yakma makinelerinde oyuncağa dönüştürülüyor. Proje yürütücüsü öğretmen Çetin Çelik, "Zımpara işlemleri ve sağlığa zararsız boyalarla boyandıktan sonra oyuncaklar paketlenerek Çerkezköy'deki anaokullarına ve Tekirdağ'daki şehit çocuklarına dağıtılacak" diye konuştu.