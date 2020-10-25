Oğlu için futbol kulübü kurdu

Oğluna futbol dersleri vermesini istediği antrenörden "Sadece Ömer'e değil, ilçedeki diğer yetenekli çocuklara da fayda sağlayacak bir kulüp kuralım" teklifini alan Elif İçlek, hemen harekete geçti.

Elif İçlek, antrenör ve öğretmenin yardımıyla şubat ayında, ilçede Düziçi Demirspor Futbol Kulübü’nü kurdu. İçlek’in başkanlığını da yaptığı kulüpte, 50'den fazla çocuğa futbol eğitim verilmeye başlandı.

Elif İçlek "Şu ana kadar Süper Lig takımlarının altyapılarına birkaç öğrencimizi gönderdik. Hepsini oğlum gibi seviyorum, onlara ilgi gösteriyorum. Onlar da beni öyle seviyor” dedi.

Oğlu Ömer sayesinde futbolu sevmeye başladığını belirten Elif İçlek "Başlangıçta 7-8 öğrenciyle başladık ve sadece 1 topumuz vardı. Şu an öğrenci sayımız 50'yi geçti ve 40'tan fazla topumuz” diye konuştu.