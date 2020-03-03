Motosiklet tutkunu ünlüler

BİLGEN BÜLBÜL



Metropol şehirde yaşamak trafik sorununu da beraberinde getirirken ünlü isimler, bu soruna lüks bir çözüm buldu. Zamanın birçoğunu trafikte geçirmek istemeyenler bütçelerine uygun motosiklet alırken hız tutkusu olan isimler ise hem konforu hem de dizaynıyla fark yaratan araçları için kesenin ağzını açtı. Zamandan tasarruf ederken hız hobilerini de İstanbul sokaklarında gerçekleştiren yıldızların lüks tutkularını mercek altına aldık.

Tam bir motor sevdalısı olan Cem Yılmaz, araçlarını kendi isteğine göre dizayn etmeyi ihmal etmiyor. Yılmaz, iki tekerlekli olan Honda Goldwing aracının arkasına iki tekerlek daha ekleterek 260 bin TL olan motosikleti 350 bin TL’ye satın aldı.

Klasik arabalara ve hıza olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'un garajında Harley Davidson marka motosikleti var. Oyuncu, bu sevdası için de 250 bin TL’yi gözden çıkardı.

Babil dizisinde rol alan Ozan Güven, hız sevdasından ziyade trafikte kalmamak için kendisine Vespa ET 4 marka bir araç satın aldı. Güven’in motosikletinin fiyatı 20 bin TL.



Oğlu Karan’ı kucağına aldıktan sonra eşi Fahriye Evcen ile motosiklet sevdasına ara veren Burak Özçivit, bir dönem 25 bin TL değerinde olan Honda Forza 300 modeliyle İstanbul sokaklarında görüntülenmişti.

Güzel oyuncu Büşra Develi de İstanbul’da gideceği yerlere motosikletiyle gitmeyi tercih eden isimlerden… Develi’nin garajında bulunan Peugeot Django marka aracının fiyatı 20 bin TL…

Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla bir süre ekrana ara veren Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz sene 120 bin TL değerinde Triumph Thruxton 300 marka motosiklet aldı.