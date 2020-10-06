Mevlüt Çavuşoğlu kimdir? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nereli?

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini 2015 yılından beri yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Mevlüt Çavuşoğlu, 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi başkanlığına getirilmiştir. Mevlüt Çavuşoğlu, iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Japonca, Rusça ve Almanca bilmektedir.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu 5 Şubat 1968 yılında Alanya'da dünyaya gelmiştir. Özel H. Emin Paşa Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra burs ile ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne girdi. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu ile Londra Ekonomi Okulu'nda "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca, Rusça ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.