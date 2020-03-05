Karaciğeri temizleyen besinler

ENGİNAR



Enginarın içinde zengin besin maddeleri saklıdır. Mevsiminde tüketerek içeriğindeki zengin besinlerden faydalanabilirsiniz. Protein ve karbonhidrat içerir. A, B, C, D vitaminlerinden yana zengindir. Kalsiyum, magnezyum, manganez ve fosfor mineralleri de içerir. Kanı temizleyen ve kandaki kolesterolü düşüren değerli bir sebzedir. Kalbi besleyen enginarda inuline maddesi, yani bir tür nişasta bulunur. İnuline, vücutta levulose ve doğal şekere dönüşür, böylece midenin sindirim suyu işin içine karışmadan emilir. Karaciğer yetersizliğinde toksinleri dışarı atma özelliği vardır. Enginar şeker hastalarına da önerilir, çünkü kandaki şeker miktarını ayarlar. İçerdiği manganez ve fosfor beyin hücrelerine faydalı minerallerdir. Damar sertliği ve kalp hastalıklarını önler. Böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı olur.

ELMA



Günde bir elma tüketimi karaciğer sağlığını korumanın önemli bir sırrıdır. Elmada bulunan pektin, karaciğeri çalıştırarak liflerin çözünmesine ve kolesterole neden olan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca elma, kanserojen ve diğer toksinleri temizlemeye yarayan besinler de içerir. Ancak organik elma seçimine özen gösterin. Günlük olarak bir bardak elma suyu ya da taze elma tüketin.

PANCAR



Flavonoidler ve beta karoten açısından zengin olan pancar, karaciğer fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca pancarda doğal kan temizleyicileri de bulunmaktadır. Diyetinize günlük olarak taze pancar ya da meyve suyunu ekleyin. Bir adet doğranmış pancara 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve yarım fincan limon suyu ekleyerek tüketin.

GREYFURT



C vitamini, pektin ve antioksidanlar açısından zengin olan greyfurt, karaciğerin doğal olarak temizlenme sürecine yardımcı olur. Greyfurt ayrıca glutatyon ve antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek karaciğeri güçlendirir. Glutatyon ağır metallerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca greyfurt flavonoid sayesinde de yağ yakmaya yardımcı olmaktadır. Her gün kahvaltıda küçük bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içerek tüm meyvelerin keyfini çıkarın.

LİMON



Limon içerdiği antioksidan nedeniyle detoksifikasyon ve karaciğerdeki enzimleri temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek miktarda C vitamini de içermesi nedeniyle karaciğerdeki enzimlerin sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda karaciğer tarafından mineral emilimini artırmaya da yardımcı olur. Bir sürahiye bir limon suyunu ekleyin. Hatta sürahiye doğranmış limon da koyabilirsiniz. Düzenli olarak bu sudan için. İsterseniz içine biraz bal da ilave edebilirsiniz.

MAYDANOZ KÜRÜ



Yılda sadece iki kez yapılması önerilen maydanoz kürü için 16 adet maydanoz ve yarım limon gerekiyor. Maydanozu yapraklarıyla birlikte mutfak robotunun içerisine atın. Üzerine yarım limonu sıktıktan sonra yarım bardak su ilave edin. Tekrar karıştırdıktan sonra bir cam sürahide muhafaza edip içebilirsiniz. Bu kürü sabah kahvaltısından yarım saat önce aç karnına içmeniz gerekir. 15 gün bu kürü uyguladıktan sonra bir hafta ara verip tekrar başlayabilirsiniz. Yılda en fazla 2 kez yapılmalıdır.

SARIMSAK



Karaciğerde oluşan toksik hasarın temizlenmesi sürecine de yardımcı olan alisinin ve selenyum adlı iki doğal bileşik içerir. Sarımsak karaciğerin işleyişini engelleyen kolesterol ve trigliserit seviyelerini azaltmaya yarar.