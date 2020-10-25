Karaciğeri koruyan sarımsak kürü

Amacı karaciğeri tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak olan kür için, 1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip, yarım kuru soğanı rendeleyip içine biraz dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber koyup çırpın. Bu kür aynı zamanda atardamarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılıyor. Soğan ve sarımsak kadınlarda menopoz sonrası ortaya çıkan kemik erimesine karşı doğal bir tedavi sunar, kemikleri güçlendirir. Menopozlu kadın katılımcılarla yapılan bir bilimsel çalışmada günlük 2 gram sarımsak tüketiminin östrojen düzeyindeki azalmanın önemli derecede önüne geçtiği gözlendi. Geniş kapsamlı bir çalışmada ise düzenli soğan tüketimine sahip kadınlarda kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğu tespit edildi.