Instagram'da canlı yayın para kazandıracak

Instagram’da yüksek takipçili hesapların para kazanmasını kolaylaştıracak yeni bir özellikte rozet satışı yapılacak. Belirli bir ücret karşılığında satın alınarak kullanılabilen rozetler, hayranların canlı yayın sırasında kendilerini görünür hale getirmelerinin bir yolu olacak. Influencer’lar, bu yeni özellikle birlikte sadece rozet sahiplerine canlı yayın yapma gibi seçeneklerle ek gelir elde edebilecek.