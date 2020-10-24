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24 Ekim 2020 Cumartesi 19:22 | Son Güncelleme:

Instagram'da canlı yayın para kazandıracak

Instagram'da canlı yayın para kazandıracak

Instagram'ın bir süredir beklenen rozet sistemi, yeni güncellemeyle 50 binden fazla hesap tarafından kullanılabilir kılındı.

Instagram’da yüksek takipçili hesapların para kazanmasını kolaylaştıracak yeni bir özellikte rozet satışı yapılacak. Belirli bir ücret karşılığında satın alınarak kullanılabilen rozetler, hayranların canlı yayın sırasında kendilerini görünür hale getirmelerinin bir yolu olacak. Influencer’lar, bu yeni özellikle birlikte sadece rozet sahiplerine canlı yayın yapma gibi seçeneklerle ek gelir elde edebilecek.  

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