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  3. Genç kanser vakalarında genetik test yapılmalı
05 Eylül 2020 Cumartesi 20:30 | Son Güncelleme:

Genç kanser vakalarında genetik test yapılmalı

Genç kanser vakalarında genetik test yapılmalı

Meme kanseri, kadınlarda görülen kanserler arasında ilk sırada yer alıyor.

Meme kanserinde genetik testlerin son derece önemli olduğunu ve özellikle genç hastalarda kanser tanısı konulur konulmaz gerekli tetkikin yapılıp yapılmadığının ve ihtiyaç olup olmadığının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu tetkiklerin sonucunda hastaların hem meme hem yumurtalıkla ilgili sonradan kanser geliştirme ihtimallerini hesaplamak ve koruyucu cerrahi ameliyatlar için plan yapmak mümkün olabiliyor. Ayrıca bu tetkikin sonuçları hastanın yakın akrabalarındaki kanser riskini öngörmek için de yol gösterici bir role sahiptir” açıklamasında bulundu. Genetik testlerin yalnızca meme kanseri değil, ayrıca kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, melanom, böbrek kanseri, endometrium kanseri gibi farklı kanserleri ya da birkaç kanserin bir arada görülebildiği kanser sendromlarını açığa çıkarmada da faydalı olabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Turhal, “Bazen bu raporda bazı genetik değişiklikler olduğu fakat bunun henüz kanser oluşumuyla olan ilgisinin ispatlanamadığı sonuçlar çıkabilir” dedi.

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