Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan: Babamla ilişkimiz bir imzayla bitti
Survivor’da gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan’ın çocukluğu ve babası Emrah hakkındaki itirafları izleyicileri duygulandırdı. Emrah’ın babası olduğunu ispatlamak için çektiklerini anlatan Tayfun’un yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Çok zor bir çocukluk geçirdim. 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken ben DNA testleri için iğne oluyordum. Bana Bursa’dan bir ev aldı. O evi alırken bana feragatname imzalattı. Ama ondan önce ‘Benimle kal ve böyle bir şey yaşamayalım’ dedi. Ben annemle kalmak istediğimi söyledim. O zaman da feragatname imzalattı. Hayatımızdaki kopma noktası burası oldu."