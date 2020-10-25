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25 Ekim 2020 Pazar 20:55 | Son Güncelleme:

Doğada huzur veren keyif!

Doğada huzur veren keyif!

Düzce'deki Aydınpınar ile 130 metre yüksekliğinden akan Güzeldere Şelalesi ve 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapan Efteni Kuş Cenneti, görsel güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Düzce’deki Aydınpınar ile 130 metre yüksekliğinden akan Güzeldere Şelalesi ve 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapan Efteni Kuş Cenneti, kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği bölge, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgedeki mesire alanları da doğaseverlere spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor. Son yıllarda yapılan çalışmayla hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğaseverlerin gözde mekanlarının başında geliyor. 

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