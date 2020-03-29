Dev hazine cepte

GECE GÜNDÜZ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20 Şubat'ta kapılarını açan Millet Kütüphanesini, hizmet verdiği 25 günde 153 bin 330 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerden gece gündüz büyük ilgi gören, milyonlarca eserle kitapseverlere entellektüel yolculuk imkanı sunan kütüphaneye, e-Devlet üzerinden de 60 bin 600 kişi üye oldu. Hafta içi günlük ortalama 6 bin 133 kişinin ziyaret ettiği kütüphanenin hafta sonu ziyaretçi sayısı 14 bin 700 kişi oldu.

HER YAŞTAN KİTAPSEVERİ AĞIRLIYOR



Ziyaretçi sayısına 15 yaş altındaki çocuk ile gençlerin dahil edilmediği, yaklaşık 20 bin kullanıcının ise çoklu giriş yaptığı öğrenildi. Ayrıca ilk günden yoğun talep gören kütüphaneden randevu alan 101 kurum ve okuldan 8 bin 490 kişiye tanıtım yapıldı. Her yaştan kitapseveri ağırlayan Millet Kütüphanesi'ne erişim sağlanan 68 veritabanı içeriğinde 550 bin e-kitap, 6 milyon 500 bin elektronik tez ve 60 bine yakın e-dergiye ait 120 milyon makale ve rapor yer alıyor.

