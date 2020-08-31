Çocukların eksik aşıları tamamlanmalı

Okulların açılmasına az bir zaman kala çocukların aşılanmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nuran Salman, “Salgının da devam ettiğini göz önünde bulundurursak çocukların aşılarının okullar başlamadan önce yaptırılması özellikle böyle bir dönemde daha büyük bir önem taşıyor” dedi. Salman, “Aşılama sayesinde her yıl 750 bin çocuk sakatlık riskinden kurtuluyor. Aşılama ile sadece birey sağlığının değil toplum sağlığının da korunduğunu unutmayarak çocukların aşılarını mutlaka yaptıralım” diye uyardı.