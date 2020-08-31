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  3. Çocukların eksik aşıları tamamlanmalı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:12 | Son Güncelleme:

Çocukların eksik aşıları tamamlanmalı

Çocukların eksik aşıları tamamlanmalı

31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayan okullarda, 21 Eylül'de ilk ders zilinin çalması planlanıyor.

Okulların açılmasına az bir zaman kala çocukların aşılanmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nuran Salman, “Salgının da devam ettiğini göz önünde bulundurursak çocukların aşılarının okullar başlamadan önce yaptırılması özellikle böyle bir dönemde daha büyük bir önem taşıyor” dedi. Salman, “Aşılama sayesinde her yıl 750 bin çocuk sakatlık riskinden kurtuluyor. Aşılama ile sadece birey sağlığının değil toplum sağlığının da korunduğunu unutmayarak çocukların aşılarını mutlaka yaptıralım” diye uyardı.

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