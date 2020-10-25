Çenelerimiz küçülüyor

Bahçeşehir Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Pınar Karataban, "Yapılan araştırmalar, çağlar boyunca çenelerimizin ve boyutunun giderek küçüldüğünü gösteriyor. Buna karşılık dişlerimizin boyutunun doğal aşınmalara daha az maruz kaldığı için büyük kaldığından bahsedilmekte” dedi. Çocukların diş kaslarının geliştirilmesinin mutlaka gerekli olduğunu, atrizyonun dişlerin çiğnemeye bağlı birbirine sürtünerek çiğneme yüzeylerinin aşınması olduğunu ve bunun yıllar içerisinde oluştuğunu belirten Dr. Pınar Karabatan, şunları söyledi; “Bu aşınmalar sayesinde dişler belirli bir denge içerisinde çenede düzgün bir biçimde sıralanabilirler. Bu aşınmaların da sağlıklı bir şekilde meydana gelebilmesi için kişinin doğal, çiğ ve sert gıdalarla (meyve, sebze, et, kuruyemiş) ısırarak, çiğneyerek yani çiğneme kaslarını ve dişlerini gerektiği gibi kullanarak beslenmesi gereklidir."

