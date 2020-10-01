Camide EBA destek noktası

Manisa'nın Salihli İlçesi’ne bağlı Celiller Köyü’nde, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için gönüllü bir okul müdürü Yakup Ateş ve cami imamı İsa Hazırbulan işbirliğinde, cami içerisindeki Kur'an kursunda 'EBA destek noktası' kuruldu. 15 öğrencinin faydalandığı EBA destek noktasında, derslerine devam eden öğrenciler, görüntülü de olsa sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.