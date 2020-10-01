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01 Ekim 2020 Perşembe 21:53 | Son Güncelleme:

Camide EBA destek noktası

Camide EBA destek noktası

Manisa'nın Salihli İlçesi'ne bağlı Celiller Köyü'nde, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlere katılabilmeleri için cami içerisindeki Kur'an kursunda 'EBA destek noktası' kuruldu.

Manisa'nın Salihli İlçesi’ne bağlı Celiller Köyü’nde, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için gönüllü bir okul müdürü Yakup Ateş ve cami imamı İsa Hazırbulan işbirliğinde, cami içerisindeki Kur'an kursunda 'EBA destek noktası' kuruldu. 15 öğrencinin faydalandığı EBA destek noktasında, derslerine devam eden öğrenciler, görüntülü de olsa sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

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