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25 Ekim 2020 Pazar 20:09 | Son Güncelleme:

Bu motosiklet su altında gidiyor

Bu motosiklet su altında gidiyor

Elektrikli otomobil pazarında ABD merkezli Tesla başı çekerken, motosiklet tarafında da Volcon isimli bir şirket elektrikli arazi motoru Volcon Grunt'u tanıttı.

Volcon şirketi elektrikli arazi motoru Volcon Grunt'u tanıtımını gerçekleştirdi. Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip olan elektrikli motosiklet, su altında çalışabiliyor. Teksas merkezli firma, geliştirme aşamasında olan motosikletin, önümüzdeki yılın bahar ayında yollardaki yerini alacağını duyurdu.

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