Bağışıklık güçlendiren sonbahar önerileri

Önümüzdeki günlerde havaların soğuyacak olması kış hastalıklarını da artıracak. Bağışıklık sistemini diri tutmanın en önemli yolunun yeterli ve dengeli beslenmekten geçtiğini işaret eden Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’den Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Duygu Yıldırım, “Amacımız hastalıklara yakalanmamak, yakalansak dahi güçlü bir savunma sistemiyle hastalığı en hızlı şekilde atlatmak olmalıdır” dedi. Kötü beslenmenin vücudun bağışıklık fonksiyonunu tehlikeye atarak enfekte olma riskini artıracağını işaret eden Dyt. Duygu Yıldırım, “Özellikle bu dönemde aldığınız fazladan 2-3 kilo, sağlığınızı kötü etkileyip bağışıklığınızı düşürebilir. Bu nedenle şu yoğun stresli günlerde kendinizi daha çok yemeye verip kilo almamalısınız. Yapılan araştırmalar enfekte olan çoğu hastanın obez sınıfına dahil olduğunu gösteriyor. Çünkü obezite aynı zamanda yüksek tansiyon, diyabet gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor, yağ oranınız yüksek olduğu için bağışıklığınızı daha da savunmasız hale getiriyor. Dolayısıyla hastalıklara daha açık oluyorsunuz” diye konuştu.



Karnabahar ve maydanoz önemli

Kırmızıbiber, greyfurt, lahana, portakal, kivi, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, çilek, maydanoz C vitamini zenginidir. Ton balığı, portakal suyu, süt, yoğurt, sardalye, uskumru, yumurta, tam tahıllı gevrekler D vitamini zenginidir. Çinkonun en iyi besin kaynakları; istiridye, kuru fasulye, tavuk, kabak çekirdeği, yoğurttur. Ay çekirdeği, badem, ayçiçek yağı, fındık, fıstık ezmesi, yer fıstığı, mısır yağı, ıspanak E vitamini zenginidir. A vitamini zengin olanlar; tatlı patates, ıspanak, havuç, kırmızı biber, mango, yumurta, börülce. Bağışıklığı güçlendiren diğer gıdalar; muz, elma, esmer pirinç, zencefil, nane, kemik suyu, bal.

Besin takviyesi alırken dikkatli olun



Kronik rahatsızlıkları olan kişilerin iştahlarının zayıf olduğunu belirten Duygu Yıldırım şunları söyledi: “Beslenme söz konusu olduğunda, bu kronik rahatsızlıkları olan kişilerin belirli beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir. En yüksek yetersiz beslenme oranları 65 yaş üstü yetişkinlerde görülmektedir. Yaşlı yetişkinlerin yüzde 85'i en az bir kronik hastalığa sahiptir. Takviyeler, uygun beslenmeyle birlikte ek desteğe ihtiyaç duyanlar için iyi bir fikir olabilir. Örneğin balık tüketmiyorsanız size uygun bir Omega 3 takviyesi almanız, bağışıklığınıza destek olacaktır. Sizin için en uygun doz ve takviye için diyetisyen veya doktora başvurmak her zaman iyi bir fikirdir.”



C vitaminini çok önemli



C vitamininin en çok kuşburnu, biber, turunçgiller, maydanoz, marul, kivide bulunmakla beraber dışarıdan besinler yoluyla alındığını anlatan Duygu Yıldırım, şöyle devam etti: “Vücutta üretilmez. Fazlası da vücutta depolanmaz bu nedenle düzenli olarak dışarıdan alınması gerekmektedir. Çok kolay kayba uğrayan bir vitamindir. Yani uzun süre depolama yapılması, uzun ve yanlış pişirme yöntemleri büyük C vitamini kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle yeterli aldığınızı düşünüyorsanız dışarıdan takviye olarak da alabilirsiniz. Fazlası depolanmamakla birlikte 2000 miligramdan fazla alınması da böbrek taşı oluşumu gibi sorunlara neden olabilmektedir. Ana ve ara öğünlerinizde mutlaka meyve ve sebzeye yeteri kadar yer verin.”

