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  3. Aşırı zayıflık da hastalık nedeni
05 Eylül 2020 Cumartesi 20:27 | Son Güncelleme:

Aşırı zayıflık da hastalık nedeni

Aşırı zayıflık da hastalık nedeni

Diyet denildiğinde ilk akla gelen zayıflama olsa da, kilo almak için de bir diyet programı uygulanması gerekiyor.

Dyt. Aslıhan Altuntaş, "Zayıflık derecesi, obezite hastalığının tanısında kullanılan Beden Kitle İndeksi hesaplanarak ölçülmektedir. Yaşa ve cinsiyete göre değişmekle birlikte 18 yaşın altına göre olan değerler zayıflığa işaret etmektedir. Yeterli vücut ağırlığı ve yağ kütlesi olmaması bağışıklık sisteminin zayıflaması, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları, kadınlarda regl düzensizlikleri, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi sağlık problemlerine neden olmaktadır" diye konuştu.

Çikolata yiyip yatmayın

Sadece fazla yemek, aşırı kalori ve karbonhidrat almak, fazla yağlı beslenmek, yatmadan önce yemek yemek kilo alma konusunda işe yaramayabilir. Çikolata ve makarna gibi sağlıksız besinler tüketmekten kaçının. 

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