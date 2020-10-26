Arıların patroniçesi 'Yapamazsın' diyenlere inat başardı

Denizli'de yaşayan Esra Karabaş (30, 14 yıl boyunca kuaförlük mesleğini sürdürdü. Sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılan Karabaş, 6 ay boyunca çalışmadı. Daha sonra babasının hobi olarak uğraştığı arıcılığı profesyonel olarak yapmaya karar veren Karabaş, İŞKUR'a başvurdu. KOSGEB'ten girişimcilik belgesini alan ve projesini hazırlayan Karabaş, geçtiğimiz temmuz ayında İŞKUR'dan hibe desteği almaya hak kazandı.

KADINLAR ‘YAPABİLİR MİYİM’ DİYE DÜŞÜNMESİN



İşletmesini kurmak için 38 bin 376 lira hibe desteği alan Karabaş, 110 arı kovanıyla bal üretimine başladı. Aldığı eğitimlerle profesyonel arıcılık yapan Karabaş, ürün yelpazesine polen ve propolisi de ekledi. Bir çocuk sahibi Karabaş, "Kadınlar 'Yapabilir miyim?' diye düşünmesinler. Beni en çok motive eden şey 'yapamazsın' kelimesidir. 'Yapamazsın' diyenler beni kamçılıyordu. Yakın çevrem bana hep destek oldu" diye konuştu.

İLK 3 AYDA 550 KİLO BAL



Her gün Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki arı kovanlarının yanına giden, tulumunu giyerek arılarıyla ilgilenen Karabaş, ilk üç ayda 550 kilogram bal, 100 kilogram polen üretimi yaptı.