Ağız yarasına dutlu çözüm

Bu yaralara stresten, gastrointestinal hastalıklara kadar çeşitli faktörler neden olabilir. Çoğu 10-14 gün içinde tedavi gerektirmeden iyileşir, ancak ağrıyı azaltabilen ve doğal iyileşmeyi destekleyen bitkisel formüller de var. Özellikle dutla hazırlanan şurup sorunu kısa sürede ortadan kaldırır. Herhangi bir pamuklu çubuk yardımı ile ağız içindeki yaralarınıza dut şurubunu uygulayabilirsiniz. Nar ekşisi de aynı şekilde ağız yaraları üstüne uygulandığında iyileşme sürecini anında başlatan bir etkiye sahiptir.