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  3. Ağız yarasına dutlu çözüm
30 Ağustos 2020 Pazar 22:57 | Son Güncelleme:

Ağız yarasına dutlu çözüm

Ağız yarasına dutlu çözüm

Ağız yaraları yanaklarda, dudaklarda, diş etlerinde, dillerde, ağız altlarında ve yumuşak damakta bulunan ağrılı ülserlerdir.

Bu yaralara stresten, gastrointestinal hastalıklara kadar çeşitli faktörler neden olabilir. Çoğu 10-14 gün içinde tedavi gerektirmeden iyileşir, ancak ağrıyı azaltabilen ve doğal iyileşmeyi destekleyen bitkisel formüller de var. Özellikle dutla hazırlanan şurup sorunu kısa sürede ortadan kaldırır. Herhangi bir pamuklu çubuk yardımı ile ağız içindeki yaralarınıza dut şurubunu uygulayabilirsiniz. Nar ekşisi de aynı şekilde ağız yaraları üstüne uygulandığında iyileşme sürecini anında başlatan bir etkiye sahiptir.

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