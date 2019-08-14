Youtuber Fester Abdü kimdir? Fester Abdü Livepool Chelsea maçında sahaya atladı!

Youtuber Fester Abdü kimdir? Liverpool Chelsea Süper Kupa final karşılaşmasında sahaya atlayan Fester Abdü izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Maçın 14’üncü dakikasında sahaya atlayan Fester Abdü önce orta sahaya doğru hareketlenendi, dizlerinin üstünde kaydıktan sonra Liverpool file bekçisi Adrian’ın koruduğu kaleye doğru hareketlendi. Kısa süre içerisinden güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Abdü sahanın dışına çıkartıldı. İşte Fester Abdü hakkında detaylar

FESTER ABDÜ KİMDİR?

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun olmuştur.

Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü’nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdüsselam Yılmaz’dır. Tam net olmamakla birlikte bazı kaynaklardan erişilen bilgiye göre aslen Adana’lıdır. 1993 doğumludur ancak, doğum tarihi gün ve ay olarak bilinemediği için Burcu’na ulaşılamamıştır. Boyu 1.69 cm, kilosu ise 66’dır.

Bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılacağı söylentileri ile gündeme gelsede bu gerçekleşmemiştir.

Fenomen kimliğinin yanı sıra kano sporcusu olan Fester Abdü, okuduğu üniversitenin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Ayrıca Türkiye Kano Milli takımı sporcusudur.

Günümüzde yaşantısını Antalya’da sürdüren, Ali Abdüsselam Yılmaz’ın Youtube kanalı ise Deli Mi Ne?’dir. Türkiyenin En Çılgın YouTube Kanalı sloganı ile yayın hayatına devam etmektedir.