YKS kaç dakika sürüyor? YKS saat kaçta bitiyor? günün en çok aranan konularından oldu. İki gün sürecek YSK’nın bugünkü TYT oturumunda 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Saat 10.15’te başlayacak sınav için adaylar, son 15 dakika kala sınav salonuna alınmayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Adaylara bu aşamada 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 6 Biyoloji, 7 Fizik ve 7 Kimya sorusu yöneltilecek. Toplam 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanınacak.



YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? YKS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.







BELGE YOKSA, SINAV YOK

Yarın ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile yabancı dil sınavları uygulanacak. Saat 10.00’dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adayların sınava girebilmesi için ÖSYM’nin sistemi üzerinden alınan “Sınav Giriş Belgesi” ile nüfus cüzdanları veya süresi geçmemiş pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Söz konusu belgelerinde eksiklik olan adaylar sınava alınmayacak.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Ankara Valiliğinden, YKS’ye girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise toplu taşıma araçlarının bugün ve yarın öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacağı bildirildi. Bugün 805, yarın bin 019 ek sefer planlandı.







YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrenizi girerek sınav yerlerinizi öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden de ÖSYM YKS sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

YKS 2019 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.