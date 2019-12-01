Yılın çocuk cerrahı Türk profesör

DEVRiM TOSUNOĞLU

Geliştirdikleri yenilikler ile hastalıklara deva olan Türk doktorlarının ameliyat yöntemleri bir çok ülkenin tıp fakültelerinde kabul görerek ödüllere layık görüldü. Avusturya Graz Tıp Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü tarafından “2019 Yılının Çocuk Cerrahı” onur sertifikası bu yıl Türk Profesör Hüseyin Özbey’e verildi. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özbey hipospadiyas ameliyatın alanında geliştirdiği yeni tekniği ile bu ödüle layık görüldü.

PEK ÇOK OKULDA ANLATACAK

Halk arasında da peygamber sünneti olarak bilinen erkek çocuklarda idrar çıkış deliğinin normal yeri dışında olan hastalığın cerrahi tedavisinde yeni bir teknik geliştiren Prof.Dr. Özbey’in çalışmaları Amerika, Philadelphia’da düzenlenen “3. Dünya Hipospadiyas Kongresi”nde sunuldu. Özbey tarafından geliştirilen teknik hipospadiyas cerrahisinde “yeni bir konsept” olarak tanımlandı. Özbey yurt dışında bir çok tıp fakültesinde bu tekniği anlatacak.

ÇOCUKLARI RAHATLATTI

Dr. Hüseyin Özbey, geliştirdiği teknikte Hipospadiyas ameliyatlarında idrar akımını değiştirerek, kontrolünü sağlayan daha geniş ve esneme kabiliyeti olan bir bölümü oluşturarak, erkek çocuğun daha rahat idrara çıkmasını sağladı. Bu ameliyatlarda sıklıkla görülen darlık sorunu ortadan kaldırmıştır.

HİPOSPADİYAS HASTALIĞI NEDİR?

Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan ‘üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir. Doğuştan sünnetli çocuların tek şansı ameliyat olan hastalık halk arasında “peygamber sünnetli” olarak bilinen hipospadiyas hastalığında erkek çocuklarda idrar çıkış deliği normal yeri dışına açılıyor. Yaklaşık 200-250 erkek bebekten birinde görülüyor.