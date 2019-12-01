Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yılın çocuk cerrahı Türk profesör

Yılın çocuk cerrahı Türk profesör

Yılın çocuk cerrahı Türk profesör

Avusturya Graz Tıp Üniversitesi tarafından yılın çocuk cerrahı ödülü  Prof. Dr. Hüseyin Özbey’e verildi. Özbey’in geliştirdiği yeni teknik bir çok ülkede kritik hipospadiyas cerrahisinde “yeni bir konsept” olarak tanımlandı.  

DEVRiM TOSUNOĞLU

Geliştirdikleri yenilikler ile hastalıklara deva olan Türk doktorlarının ameliyat yöntemleri bir çok ülkenin tıp fakültelerinde kabul görerek ödüllere layık görüldü. Avusturya Graz Tıp Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü tarafından “2019 Yılının Çocuk Cerrahı” onur sertifikası bu yıl Türk Profesör Hüseyin Özbey’e verildi. İstanbul  Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özbey hipospadiyas ameliyatın alanında geliştirdiği yeni tekniği ile bu ödüle layık görüldü. 

PEK ÇOK OKULDA ANLATACAK

Halk arasında da peygamber sünneti olarak bilinen erkek çocuklarda idrar çıkış deliğinin normal yeri dışında olan hastalığın cerrahi tedavisinde yeni bir teknik geliştiren Prof.Dr. Özbey’in çalışmaları Amerika, Philadelphia’da düzenlenen “3. Dünya Hipospadiyas Kongresi”nde sunuldu. Özbey tarafından geliştirilen teknik hipospadiyas cerrahisinde “yeni bir konsept” olarak tanımlandı. Özbey yurt dışında bir çok tıp fakültesinde bu tekniği anlatacak. 

ÇOCUKLARI RAHATLATTI 

Dr. Hüseyin Özbey, geliştirdiği teknikte Hipospadiyas ameliyatlarında idrar akımını değiştirerek, kontrolünü sağlayan daha geniş ve esneme kabiliyeti olan bir bölümü oluşturarak, erkek çocuğun daha rahat idrara çıkmasını sağladı. Bu ameliyatlarda sıklıkla görülen darlık sorunu ortadan kaldırmıştır. 

HİPOSPADİYAS HASTALIĞI NEDİR?

Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan ‘üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir. Doğuştan sünnetli çocuların tek şansı ameliyat olan hastalık halk arasında “peygamber sünnetli” olarak bilinen hipospadiyas hastalığında erkek çocuklarda idrar çıkış deliği normal yeri dışına açılıyor. Yaklaşık 200-250 erkek bebekten birinde görülüyor. 

 

 


David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
BBC dizisinden ilk kare
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
<p>-Efsane Cuma çılgınlığında neler yaşandı?</p> <p>-Elon Musk´ın Cybertruck´ı neden gündemden dü

Sagopa Kajmer´in Yeni Şarkısı ´Toz Taneleri´ Twitter´da Gündem Oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Pistin tozunu attırıyorlar! 'Dedikodu arabanın içinde de devam ediyor'

TANAP nerelerden geçiyor? İşte TANAP güzergahı..