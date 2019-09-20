Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu oldu! Veysel Tipioğlu kimdir, nerelidir?

Veysel Tipioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? sorularının cevabı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki atamalarla ilgili Resmi Gazete'de dün gece Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu atandı.

VEYSEL TİPİOĞLU KİMDİR?

Veysel TİPİOĞLU 1966 yılında Kars'ta doğdu.İlkokulu, Orta ve Lise öğrenimini başarı ile tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu.

19?89 yılında Bolu ili?nde görevine başlayan İl Emniyet Müdürümüz 1993-2003 yılları arasında Erzurum ilinde görev yaptı.

2003 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sayın Veysel TİPİOĞLU sırasıyla;

2003-2004 tarihleri arasında Tuzla İlçe Emniyet Müdürü,

2004-2006 tarihleri arasında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü,

2006-2009 tarihleri arasında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

2009 yılında İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.2013 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi olan Sayın Müdürümüz 2014 yılında Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Veysel TİPİOĞLU İçişleri Bakanlığı'nın 25/10/2016 tarihinde yayınlanan 2016/759 sayılı kararnamesi ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Veysel TİPİOĞLU Polis Akademesini bitirdikten sonra Beykent Üniversitesi "Yönetim ve Organizasyon" alanında yüksek lisansını tamamlamış ve halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü "Genel Türk Tarihi" bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.Amerika ve İngiltere'de çeşitli mesleki seminerlere katılmış olup orta derecede İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.