Uzmanlar ne diyor? 'Kolon-duvardaki dikey çatlaklar tehlikeli'

ODTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Yöneticisi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, “Duvarlarda veya taşıyıcı kolonlarında dikey çizgi halinde ilerleyen çatlak varsa bina boşaltılmalı” diyerek şunları kaydetti: “Yıkılma riski olan binaların önceden tespit edilmesi gerekiyor. Genellikle zaaf göstermeye başlayan binalarda düşey taşıyıcı çatlaklar meydana gelir. Düşey çatlaklar oluşması binanın sona geldiğini gösterir. Bu çatlaklar genellikle binanın en alt katında yani yüklü en çok olduğu bodrum katlarında oluyor. Bodrum katları da her gün gördüğümüz yerler olmadığı için binaların taranması gerekiyor. Bina sahiplerinin binayı iyice görmesi gerekiyor. Bir an önce tarayıcı bir gözle bakmaları ve bağlı oldukları belediyeye inceletmeleri gerekiyor. İnsanın kendi hastalığını dinlemesi gibi bir şey.”

APARTMANLARI MUTLAKA FİRMALARA ÖLÇTÜRÜN

İTÜ İnşaat Fakültesi emekli öğretim üyesi Hüseyin Yıldırım: “Vatandaşların oturdukları apartmanların depreme dayanıklı olup olmamaları konusunda inceleme yapmaları mümkün değil. Binanın projelerinin elde edilmesi, rönevrelerin çıkarılması, beton kalitesinin belirlenmesi, yeterli donatıların konulup konulmadığının tespit edilmesi gerekir. Bunlar da ancak kuruluşlar firmalar tarafından yapılabilir. Güçlendirme çalışmaları en az 15 gün sürebilir. 5,8’in ardından kirişlerde, kolonlarda çatlaklar meydana gelmiş binalara kesinlikle girilmemeli, tahliye edilmeli.”