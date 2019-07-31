Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5627
  • 6,2097
  • 254.932
  • 102686
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ümit Önal kimdir, kaç yaşında? Ümit Önal Türk Telekom yeni CEO'su oldu!

Ümit Önal kimdir, kaç yaşında? Ümit Önal Türk Telekom yeni CEO'su oldu!

Ümit Önal kimdir, kaç yaşında" Ümit Önal Türk Telekom yeni CEO'su oldu!

Ümit Önal kimdir? arama motorunda araştırılmaya başladı. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom'da yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekom'da yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Ümit Önal kimdir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Ümit Önal kimdir, kaç yaşında? sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. Türk Telekomdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu. Ümit Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom'da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstleniyordu.Ümit Önal kimdir, kaç yaşında? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

1973 yılında doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu.

Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubuna katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini 2015"e kadar üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün BeIN gruba satış sürecini yönetti.

Türk Telekom ailesine 2016 sonunda katılan Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürdü.

Halka arzdan bu yana en başarılı büyüme performansına liderlik eden Ümit Önal, 2018’de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selami Şahin: Ne acılı günler yaşadım! 16 yaşındaydım...
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulunmuştu... Detaylar ortaya çıkıyor!
Ünlü pop yıldızının şarkısı çalıntı çıktı!
Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?
Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?
<p>Sukhoi tipi Rus uçaklarının üretici şirketinin yeni yayınlanan bir broşüründe, ‘radarlar tarafınd

Rusya ´dan Kritik Duyuru! Seri Üretime Başladılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dört büyükler transferlere 25 milyon Euro'dan az harcadı

Üçüncü Dünya Savaşını kim kazanır? ABD mi, Rusya mı?