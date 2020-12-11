Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar başlangıcı 2021

Üç aylarla birlikte Recep, Şaban ve Ramazan aylarının süreci başlar. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde şimdiden üç ayların heyecanı yaşanıyor. Üç aylar, tüm müslüman alemi için yenilenme, kendimize çeki düzen verme, günahlarımız, hatalarımız varsa onlardan tövbe etme, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiğimiz bir mevsimleri olarak bilinmektedir.



Üç aylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği tarihe göre şubat ayında resmen başlayacak.

2021 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

2021 yılında Receb ayı 13 Şubat gününde başlamaktadır.



Recep Ayı içerisinde bulunan Regaib Kandili 18 Şubat gününe gelirken Miraç Kandili ise 10 Mart gününe denk gelmektedir.



Recep Ayı'nın bitmesi ile başlayan Şaban ayı 25 Mart'a denk gelmektedir.



Berat Kandili ise 27 Mart günü kutlanmakta olup 8 Mayıs ile birlikte Kadir Gecesi başlamaktadır.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 13 Nisan 2020 günü, bitiş tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

12 Mayıs günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olarak belirlendi.

RECEP AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.





ŞABAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.