Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…
A: İterek
B: Kakarak
C: Basarak
D: Çekerek
Doğru cevap: B Çekerek
Çekerek. Yozgat ilinin kuzeydoğusunda, il merkezine 90 kilometre uzaklıkta olan bir ilçesidir.