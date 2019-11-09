Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Türkiye'de hangi adda bir ilçe vardır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 9 Ekim Cumartesi günü çıkan soru…

A: İterek

B: Kakarak

C: Basarak

D: Çekerek

Doğru cevap: B Çekerek

Çekerek. Yozgat ilinin kuzeydoğusunda, il merkezine 90 kilometre uzaklıkta olan bir ilçesidir.