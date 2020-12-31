Türkiye'de 2020'ye damgasını vuran 5 şey

Koronavirüs salgınının konuşulduğu 2020 yılı sona ererken Türkiye'de bir yıl içinde yaşanan 5 önemli gelişmeyi sizler için derledik. Ayasofya'nın ibadete açılmasından Karadeniz'deki doğal gaz keşfini ve daha birçok gelişmeyi sizler için sıraladık.

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ TANITILDI

2019 yılının son günlerinde, 27 Aralık 2019'da Türkiye'nin yerli otomobili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli Gebze'deki "Bilişim Vadisi"nde tanıtıldı. Törende ayrıca "Bilişim Vadisi"nin resmi açılışı da gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, törenin ardından yerli otomobilin direksiyonuna geçerek Bilişim Vadisi'nin içerisinde yerli otomobilin SUV modelini test etti.

18 Temmuz'da yerli otomobil ile ilgili bir başka gelişme yaşandı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.

2020'nin son günlerinde yerli otomobilde kullanılması amaçlanan, Türkiye’nin ilk lityum üretim tesisi de Eskişehir'de resmi olarak açıldı.



KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE

Çin'in Hubei eyaleti Vuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarında, 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Salgınla mücadelede gerekli tedbirleri alan Türkiye, sağlık sistemindeki tecrübelerini kullanarak, salgının etkisini kırmaya çalıştı.

Bu dönemde salgınla mücadele büyük öneme haiz İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi ve İstanbul'da salgın nedeniyle acil ihtiyaç için kısa sürede tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastaneleri hizmete açıldı.

Türkiye, koronavirüs sürecinde önemi büyük olan solunum cihazlarıyla ilgili önemli gelişmelere de imza attı. Bu dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçen yerli solunum cihazı hastanelerde kullanılmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan büyük kayıplar yaşayan ülkelere de yardım elini uzatan Türkiye, salgından etkilenen ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkeleri ve Afrika ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulundu.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ İBADETE AÇILDI



Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul fethetmesiyle kiliseden camiye dönüştürülen ve 1934 yılına kadar da cami olarak hizmet veren Ayasofya, 24 Kasım 1934 Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü. Danıştay 10'uncu Dairesi, söz konusu kararı iptal etti. Bu kararın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i 86 yıl aranın ardından 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Namaza Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken, İslam alemi da bu gelişmeyi yakından takip ederek mutluluklarını paylaştılar.

TÜRKİYE KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFETTİ



Takvimler 21 Ağustos'u gösterdiğinde, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırılan bölgede 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.

Arama ve sondaj çalışmalarını Akdeniz'de de yoğunlaştıran Türkiye, Yavuz ve Fatih gemileriyle denizlerde 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdi.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ VE MİLLİ ATILIMLAR

Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar yapan Türkiye, 2020 yılında birçok silah sistemini envanterine kattı.

Özellikle insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) hususunda geçtiğimiz senelerde atılan adımların meyveleri bu dönemde tam anlamıyla alındı. Azerbaycan'ın, işgalci Ermenistan karşısında kazandığı Dağlık Karabağ zaferi sonrası Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'larının önemi tüm dünyada yankılandı.