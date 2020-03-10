Türk kadınları yerli teknolojiye imzasını atacak

Dünyanın önde gelen araştırma laboratuvarlarından biri olan ABD'deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında doktora sonrası araştırmalarını tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde radyasyona ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı yeni nesil malzemeler geliştirmek ve imalat sanayinde kullanmak üzere akademik çalışmalar yürütmeye başladı.

AA muhabirine konuşan Aydoğan, “ODTÜ'de yürüteceğim projede, yüksek radyasyon ve yüksek sıcaklıklı ortamlarda kullanılabilecek malzemeler geliştirip bunları yenilikçi ergitme ve soğuk spreyleme eklemeli imalat yöntemleriyle üretmeyi hedefliyorum. Bu proje, bilimsel açıdan yenilikçiliği ve ülkemizin stratejik olarak kritik teknolojilerde ulusal ve uluslararası yeterliliği üzerindeki yüksek etkisi nedeniyle öneme sahip.” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Alev Atak ise yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve ağ bilimini finans, ekonomi ve büyük veri ile birleştiren teknikler ve modeller üzerine çalışmak üzere ODTÜ'ye geldiğini anlattı.

DİJİTAL DÜNYADA HIZLI VERİ SAKLAMA

İngiltere'de bulunduğu sürede İngiliz hükümetinin desteklediği yüksek frekanslı bilgi ağının bilgisayar temelli dijital parasal transferlerinin finansal piyasalar üzerindeki etkisi üzerine çalışan araştırmacılardan biri olduğunu ifade eden Atak, şöyle konuştu:

“Araştırma sonuçlarım ve iletişimde olduğum bilim insanlarından edindiğim deneyimlerle Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine büyük veri alanında katkıda bulunabileceğime inanıyorum. Hızlı gelişen dijital dünyada büyük verinin anlaşılmasının ve uygulanmasının kalkınma ile ilgili bağlantısı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Toparlı da ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesinde hidrojen üretimini daha verimli hale getirmek için çalışmalar yaptı. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde görev yapmak üzere Türkiye'ye dönen Toparlı, burada yeni nesil verimli pil üretimi üzerine çalışmalar yapacak.

ABD'deki Stanford Üniversitesinden ülkeye gelen Dr. Öğr. Üyesi Sezen Kışlal ise araştırmalarını ODTÜ Psikoloji Bölümünde devam ettirecek. Kışlal, dönüşümsel sinir bilim alanlarında araştırmalar yürütecek.