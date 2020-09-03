Trump mı, Biden mı… Hangisi kazanacak?

Yıl 2016…

ABD Başkanlık seçimleri…

Anketçiler, ana akım medya ve hatta dünya…

Hillary Clinton ABD Başkanı oldu derken,

Koltuğa oturan Donald J. Trump oldu…

Soru şu:

Anketçiler,

Ana akım medya,

Ve ABD’deki seçimleri okuyan dünyanın her noktasından uzmanlar hatayı nerde yaptı?

Anketçilerden başlamak gerekirse…

Demokratlara anket yapmak kolaydır da… Cumhuriyetçilere yapmak bir o kadar zordur…

Şöyle izah edeyim:

Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı işyeri sahibidir…

Pek işyerlerinde durmazlar…

Onları yakalayıp soru sormak, anket yapmak imkansıza yakındır…

Bir diğer önemli bir kısmı da, büyük arazi sahipleridir…

“Toprak ağası” gibi takılır…

Köylerde, dağlarda bayırlarda yaşar…

Bölgeyi terketmezler…

İnternet ve telefon gibi cihazları “neredeyse hiç kullanmazlar”…

Geri kalan kısım ise fikirlerini pek belli etmez…

Kararsız görüş beyan ederler…

Kararları belli olsa bile…

Çok az Cumhuriyetçi fikrini açıkça ifade eder…

O da, anketlere doğru sonucu yansıtmaya yetmez…

Yani, Cumhuriyetçilere anket yaparken, örneklemi (size Cumhuriyetçilerin geneli hakkında en sağlıklı sonucu verecek grubu) doğru tutturmak çok zordur…

Tutturulamıyor da…

2016 Seçimlerinde yapılan hata buydu…

Tabii bir de, ana akım medyanın spekülasyonları ve dünyanın büyük bir kısmının anketçilere ve ana akım medyaya bakarak ABD seçimlerini yorumlaması var…

Bu nedenle, Başkan Trump’ın seçimi kazanma ihtimalinin olduğunu söyleyen kesim oldukça azdı…

Aynı hata, 2020 seçimleri için de yapılıyor…

Joe Biden anketlerde önde deniliyor…

Trump korkuyor filan deniliyor…

Yok öyle bir şey…

Trump’ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor…

Başkan Trump Covid-19 sürecini oldukça iyi yönetti…

Hatta belki şaşıracaksınız ama, öldürülen siyahi vatandaş olayını bile çok iyi yönetti…

Tabii, Trump’ın bu süreçleri çok iyi yönettiğini anlayabilmek için Amerikalı gözüyle bakmalısınız…

Trump’ın virüsle mücadelede “evde kal” çağrısında bulunmamasının bir nedeni vardı…

ABD’liler öleceklerini dahi bilseler, devletin, özel yaşamlarına ve kararlarına müdahale edilmesini istemezler…

Özgürlüklerine çok düşkünler…

Trump, onlara bunu verdi…

Öldürülen siyahi vatandaş Floyd olayında Trump, sorumlu polisler nezdinde polis teşkilatını yerin dibine sokup, siyahi vatandaşın ailesiyle poz verebilirdi…

Ama yapmadı…

Çünkü Cumhuriyetçiler tam bir polis ve asker aşığı…

Dışardan baktığınızda iğrenebilirsiniz ama Başkan Trump sizin iğrenmenizle değil, kasım ayında oyların gelmesiyle ilgileniyor…

Ha soracak olursanız, Türkiye için Trump mı iyidir, yoksa Biden mı?..

Cevap, net bir şekilde Trump…

Biden, Obama, Clinton…

Kısacası Demokrat kesim…

Hep Türkiye’nin yüzüne gülmüş ve arkasından kuyusunu kazmıştır…

Türkiye’ye Orta Doğu’da en çok zararı Demokratlar vermiştir…

Demokratlarla anlaşmak imkansızdır…

Trump cephesi için aynı şeyi söyleyemem…

Cumhuriyetçiler ve Trump anlaşması kolay bir parti ve isim…

Marketten çikolata alır gibi…

Çikolata iyiyse, parası uygunsa, uzatmaya gerek yok!..