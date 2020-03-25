Torba yasa 2020 son dakika haberleri: Yeni torba yasada neler var?

Yeni torba yasada nelerin olduğu merak ediliyor. Torba yasada neler var? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler torba yasayla hayata geçirildi. Yeni düzenleme sayesinde kısa çalışma ödeneğinden daha fazla kişi yararlanacak. Pakete karşılıksız çek ve sicil affı da eklendi.

TORBA YASAA NELER VAR?

Meclis gündeminde ekonomiye yönelik koronavirüs önlemleri vardı. Yasal düzenleme gerektiren ekonomik tedbirler torba teklifle birlikte yasalaştı. Pakete karşılıksız çek ve sicil affı da eklendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler torba yasayla hayata geçirildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



Yeni düzenleme sayesinde kısa çalışma ödeneğinden daha fazla kişi yararlanacak.

Ödenekten yararlanmak için son 3 yıl içinde aranan 120 gün sözleşme süresi 60 güne, en az 600 gün prim ödeme şartı ise 450 güne indirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

ÇEK VE SİCİL AFFI



Düzenlemedeki en önemli başlıklardan biri de çek ve sicil affı.

24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çekten mahkum olanlar, karşılıksız çek bedelinin onda birini öderlerse cezaları durdurulacak.

Kalan bedeli 2'şer ay arayla 12 taksitte öderlerse tamamen cezaları silinecek.

Bir düzenlemede kredi borcu yüzünden takibe düşenler için yapıldı.

Kredi kartı ve kredi borçlarını yıl sonuna kadar yeniden yapılandıranlara sicil affı getirilecek.

Bankaların kara listelerinden çıkarılacak bu kişilerin, kredi kullanmaları kolaylaşacak.

DAVALAR ERTELENDİ



Düzenlemeye, davaların ertelenmesi sebebiyle hak kayıplarını önlemek için de bir madde eklendi.

Davaların ertelenmesi sebebiyle yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süreler durduruldu.

Tehlike bertaraf edildikten sonra süreler kaldığı yerden devam edecek.

Yeni düzenlemeyle, duruşmalar ertelenecek ve süreleri geriye dönük olarak durdurulacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

"VATANDAŞLARIMIZ HİÇBİR HAK KAYBI YAŞAMAYACAK"



Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."

Torba teklife eklenen düzenlemeler bunlarla sınırlı kalmadı. En düşük emekli maaşı bin 500'e çıkarıldı.

KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ



Konaklama vergisi de 2020 kasım ayına kadar ertelendi.

Ayrıca düzenlemeyle birlikte asgari ücret teşviği 2020'de devam edecek. Yasa ile internetten silah satışı da yasaklanmış oldu.

Silahların reklam ve satışına ağır para cezaları verilecek.

Arama kurtarma faaliyetlerinin hızlandırılması için acil durumlarda afetzedelerin konum ve telefon bilgileri ilgili kurumlarla paylaşılabilecek.