Tombala nasıl oynanır? İşte tombala oynanışı

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezlerinden birisi de şüphesiz tombala oyunudur. Tombala nasıl oynanır? sorusu oyunun nasıl oynanacağını bilmeyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. 31 Aralık Salı akşamı gerçekleşen yılbaşı akşamında sıkılan ve sevdikleriyle keyifli dakikalar geçirmek isteyen bireyler ne yapacağına karar veremiyor ve çeşitli oyunlar oynamak istiyor. Tombala nasıl oynanır? sorusunun cevabı haberimizde…

TOMBALA NASIL OYNANIR?

Genellikle bezden yapılmış olan bir torba içerisine 1’den 90’a kadar olan rakamların yazılı olduğu taşlar ya da küçük ve eşit büyüklükteki kağıt parçaları konulmakta. Ayrıca bu rakamların rastgele yazılı olduğu 24 veya 30 dikdörtgen biçimli kart oynayanlara 1 veya daha fazla sayıda dağıtılır. Bu kartlardaki sayılar genellikle üç satırdan oluşur. Oyunda bir kişi tombala torbasını alır ve sırayla sayı çekmeye başlar. Bu kişi de karta sahip olabilir ve numaraları kendi kartından takip eder. Torbadan çekilen her sayı yüksek sesle okunur ve eğer kartında bu numaraya sahip olan varsa numaranın üzeri küçük ve boş kâğıt parçasıyla kapatılır. Torbadan çıkan hiçbir sayı karttakiyle uyuşmayabilir, bu durumda oyuncu kazanamaz, ancak tombala bitinceye kadar oyuna devam eder. Bir kart üzerindeki bir satır tamamen kapatılırsa buna “birinci çinko” denir ve kişi isterse bunu yüksek sesle duyurur. İkinci sıra dolduğunda “ikinci çinko”, kâğıdın tamamındaki numaralar kapatılırsa ise “tombala” diye bağırılır. Tombala diyen ilk kişinin kartı kontrol edilir ve varsa ödül verilir. Aynı anda tombala yapan kişiler ödülü paylaşır.

Oyunda temel noktalardan biri, tombala torbasının iyi sallanarak numaranın çekilmesidir; aksi halde sıralı sayılar üst üste gelebilir.